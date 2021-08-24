ماذا علقت الخارجية الأمريكية على تسليم الصحة الفلسطينية 500 ألف جرعة من لقاح (كورونا)؟

رام الله - دنيا الوطنعلقت وزارة الخارجية الأمريكية، على قرار تسليم وزارة الصحة الفلسطينية، 500 ألف جرعة من لقاح (موديرنا) المضاد لفيروس (كورونا).وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي في تصريح له، مساء اليوم الثلاثاء: "يسعدنا تقديم 500 ألف جرعة من لقاح (كورونا) للمساعدة في إنقاذ حياة الفلسطينيين"، بحسب قناة (كان) الإسرائيلية.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تسلمها، 500 ألف جرعة من لقاح (موديرنا) المضاد لفيروس (كورونا)، بتبرع من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر آلية كوفاكس.وقالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي، عقدته في رام الله، بمشاركة رئيسة وحدة الشؤون الفلسطينية بالإنابة ستايسي باريوس، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. ريتشارد بيبيركورن، والممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسيف في فلسطين، السيدة لوسيا المي: نعلن اليوم استلام نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) من نوع "موديرنا"، مقدمة من الحكومة الأمريكية عبر آلية كوفاكس، بواقع 300 ألف جرعة للضفة الغربية و200 ألف جرعة إلى قطاع غزة.وتوجهت وزيرة الصحة بالشكر للحكومة الأمريكية على هذا التبرع، كذلك قدمت شكرها للشركاء في منظمة الصحة العالمية واليونسيف على جهودهم الاستثنائية في تسهيل دخول هذه الشحنة إلى فلسطين ونقلها للمستودعات في نابلس وقطاع غزة.وأضافت: نشكر القائمين على مؤسسة "كوفاكس" على تعاونهم المستمر في توفير اللقاحات ضد فيروس (كورونا).وتابعت: وصلت فلسطين حتى تاريخ اليوم، 2 مليون و214 ألف جرعة من مصادر مختلفة، منها مليون و700 ألف جرعة تم شراؤها من موازنة الدولة من شركات مختلفة.ولفتت الى أن ما يساوي 35% من الضفة الغربية تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما وصلت نسبتها في غزة 11%.