الأوقاف بغزة تصدر تصريحاً حول إجراءات السلامة والوقاية بالمساجد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحاً صحفياً حول إجراء السلامة والوقاية لمواجهة فيروس (كورونا) في المساجد.وأكدت الوزارة، أنه في إطار التقييم لآخر المستجدات بشأن وباء (كورونا) وما تتطلبه من إجراءات السلامة في المساجد، وبناء على تقديرات وزارة الصحة ببدء موجة ثالثة، ودخول متحور (دلتا)، أنه يجب الالتزام بلبس الكمامة واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة.وشددت الوزارة في تصريحها، على ضرورة المحافظة على التباعد بين المصلين في الصف الواحد بما في ذلك المساجد التي تلقت التطعيم سابقاً.وقالت: "يجب الالتزام بمدة الانتظار بين الأذان الإقامة وهي على النحو التالي: "الفجر: 20 دقيقة، الظهر والعصر: 15 دقيقة، المغرب والعشاء: 10دقائق".وطالبت الوزارة، بترك المعانقة والتقبيل والمصافحة في المساجد وغيرها من المناشط الاجتماعية، ودعوة المواطنين للمبادرة بأخذ اللقاح؛ من أجل تجنب الإصابة أو تقليل آثارها.