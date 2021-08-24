شؤون فلسطينية

توقعات بإنتاج أكثر من 12 ألف طنا من التمور للموسم الحالي

توقعات بإنتاج أكثر من 12 ألف طنا من التمور للموسم الحالي
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، تقرير الفريق الوطني لتقدير كمية التمور للعام 2021.

وقدر إنتاج التمور للموسم 2021 بحوالي 12,250 طنا، منها 11,870 طنا من تمور "المجهول" أو "المجول"، علماً بأن العدد الإجمالي لأشجار النخيل المزروعة بلغ 311.384 ألف شجرة، منها 257 ألف شجرة مثمرة، و54 ألف شجرة غير مثمرة، في محافظات أريحا والأغوار وطوباس والأغوار الشمالية ونابلس.

كما اشتمل التقرير على معلومات خاصة بقطاع التمور تتعلق بتوزيع الحيازات حسب المحافظات، وعدد المزارعين العاملين بقطاع النخيل، وتوصيات لتطوير هذا القطاع وآليات عمل التقدير للسنوات المقبلة.

ويعتبر هذا التقرير خطوة مهمة، لأهمية قطاع النخيل الذي يشكل لبنة رئيسية من لبنات القطاع الزراعي خاصة في منطقة الأغوار، في ظل الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال والمستوطنين على الأرض والمياه وعلى الوجود الفلسطيني فيه.

وفي بيانها، أوضحت وزارة الزراعة، أن هذا التقرير يأتي في إطار جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي،  ومحاربة التهريب وتعزيز مبدأ الشراكة مع جميع الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي لحماية المنتج الوطني، حيث تم تشكيل فريق وطني لتقدير إنتاج التمور للموسم 2021 يتكون من الشركاء الرئيسيين في القطاع، كمحافظة اريحا والاغوار، ومجلس التمور الفلسطيني، والاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الفلسطيني، وجمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية).

كما استجابت الوزارة لاعتراضات المزارعين، من خلال تشكيل لجنة مركزية للاعتراضات التي تقدم بها بعض المزارعين، مكونة من مديرية زراعة أريحا والأغوار ومحافظة أريحا والأغوار ورئيس فريق تقدير الانتاج، حيث قامت هذه اللجنة بتقييم الاعتراضات وإعداد التقارير الخاصة بأعمال اللجنة.

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