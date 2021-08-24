شؤون فلسطينية

"المقاولون" ينتخبون مجلس إدارة جديد في محافظات غزة

"المقاولون" ينتخبون مجلس إدارة جديد في محافظات غزة
علاء الدين الأعرج
رام الله - دنيا الوطن
انتهت الانتخابات الدورية لاتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، مساء أمس الاثنين، بفوز مجلس إدارة جديد سيقود الاتحاد على مستوى الوطن على مدار العامين القادمين حاملا آمال المقاولين بواقع أفضل.

وفازت قائمة "عهد جديد" بقيادة م. علاء الأعرج على القائمة المنافسة "الحصاد" بقيادة الرئيس السابق أسامة كحيل.

وجاء في موقع النائب الثاني عن المحافظات الجنوبية م. أيمن جمعة، وأعضاء مجلس الإدارة كلا من السادة عبد الحكيم إسماعيل، م. مصباح النجار، محمد الرفاتى، مروان الطيبى وسعدى سلامة.

يذكر أن رئاسة الاتحاد تكون بالتناوب الدوري كل عامين بين المحافظات الجنوبية والشمالية لقيادة أهم مكونات القطاع الخاص.

وسيعرض المجلس الجديد رؤيته لتحقيق مطالب المقاولين وشركاتهم بعد إعادة ترتيب المؤسسة وفق استراتيجية جديدة.

يشار إلى أن اتحاد المقاولين من المؤسسات الفلسطينية التي تجري انتخاباتها بشكل دوري في الضفة وغزة، في أجواء ديمقراطية مميزة.

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