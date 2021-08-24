شؤون فلسطينية

صندوق التشغيل ينظم حفل دعم الرياديين والمبادرات الشبابية

صندوق التشغيل ينظم حفل دعم الرياديين والمبادرات الشبابية
رام الله - دنيا الوطن
أقام الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله ومدينة غزة حفلا لتخريج الرياديين وأصحاب المبادرات الشبابية الفائزين بالمنح والقروض الصفرية التي يقدمها الصندوق ضمن برنامج ستارت-أب فلسطين المنفذ بالشراكة مع وزارة المالية ووزارة العمل ومجالس التشغيل وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

شارك بالحفل كل من معالي الوزير د. نصري أبو جيش وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل، السيد غوليلمو جوردانو مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في القدس والسيد محمد مصلح منسق الوكالة، السيد مهدي حمدان المدير التنفيذي للصندوق، السيد منتصر الششتري مدير عام المؤسسة المصرفية، السيد أحمد الخطيب نيابة عن عطوفة د. ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة، ومن قطاع غزة السيد محمد المنسي ممثلا عن اتحاد الصناعات في قطاع غزة.

ويهدف الحفل بشكل أساسي إلى تكريم وتخريج الفائزين بمنح برنامج ستارت-أب فلسطين وعددهم 16 فائز وفائزة، بمعدل فائز عن كل محافظة من محافظات الوطن، حيث تم تقديم منحة صغيرة قيمتها 2500 دولار لكل فائز لاستخدامها بتطوير المشاريع الخاصة بهم. وتم أيضا تكريم 21 فائز وفائزة بمشروع المسابقات الشبابية المنفذ بالشراكة مع المؤسسة المصرفية الفلسطينية ومجالس التشغيل في كل من محافظة رام الله والبيرة ومحافظة نابلس وقطاع غزة. كما وتخلل الحفل عرضا لفلم خاص عن برنامج ستارت-اب وعن مخرجات المشروع وعرض إنجازات لعدد من المستفيدين من هذا البرنامج.

ومن الجدير بالذكر بأنه تم إطلاق برنامج ستارت-أب فلسطين في العام 2014، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بإدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل بالشراكة مع وزارة المالية، ويهدف بشكل رئيسي الى دعم المبادرين من الفئات المهمشة اجتماعيا واقتصاديا، ولاسيما النساء والشباب الخريجين الجدد وصغار المزارعين، للمساهمة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع ضمان الاستدامة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويضم برنامج ستارت – أب، منذ تأسيسه وحتى اللحظة، مشاريع تقدم الخدمات التمويلية الميسرة وتوفير المساعدة التقنية للمستفيدين من أجل تحفيز إنشاء المشاريع الجديدة وتطوير تلك القائمة منها، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التنموية المهمة والتي تستهدف جميع محافظات الوطن. حيث تم تفعيل خط ائتماني دوار مميز بقيمة 14 مليون يورو في بداية العام 2016 والذي يركز بشكل أساسي على تعزيز فرص الوصول والحصول على ائتمان للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، كما وتم تفعيل خط ائتماني بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي في بداية العام 2018 بهدف تعزيز دور اتحاد الجمعيات التعاونية للتسليف والتوفير، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المنح الصغيرة التي استهدفت الريادين الشباب، والدعم الفني والدورات التدريبية المختصة للمشاريع المستفيدة من المشروع.

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