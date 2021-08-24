معروف: إلزام الموظفين العموميين بتلقي اللقاح والإيعاز لأصحاب المهن والحرف لتطعيم مقدمي الخدمة





وأكد على لسان المتحدث باسمه، سلامة معروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، أنه سبتم بإلزام الموظفين العموميين بتلقي اللقاح والإيعاز لأصحاب المهن والحرف وكافة الغرف التجارية وأصحاب المخابز والمولات لتطعيم مقدمي الخدمة.





وأضاف معروف: أنه تم تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم لمتابعة الالتزام داخل المدارس لإجراءات الوقاية والشروع بتطعيم المرحلة الثانوية من العاشر حتى الثاني عشر، متابعا: أنه تم التأكيد على كافة الجهات الحكومية لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية المعمول بها منذ بداية الجائحة في صالات الأفراح والأندية وغيرها.





وقال مسؤول المكتب الإعلام الحكومي، بغزة،: إن وزارة الأوقاف أوعزت للمساجد بضرورة الحفاظ على إجراءات السلامة، والتشديد على الفتاوى الصادرة بحق من يتخلف عن تلقي اللقاح وأنه "آثم".

رام الله - دنيا الوطنقال مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، بغزة، اليوم الثلاثاء، إنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية، وتعزيز الحصول على التطعيم الخاص بفيروس (كورونا) في القطاع.