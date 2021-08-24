"فصائل المقاومة" بغزة: نحذر الاحتلال من استمرار حصاره للقطاع وسياسة الابتزاز والمماطلة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، اليوم الثلاثاء، بياناً، عقب اجتماع دوري، حمّلت من خلاله الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانه على القدس والأقصى واستمرار حصاره لقطاع غزة وسياسة الابتزاز والمماطلة التي يمارسها وكذلك تعطيل الاعمار.وأكدت الفصائل في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه السياسة لن تفلح في محاولات عزل غزة عن القضايا الوطنية الكبرى.وحيت هذه الفصائل الثائرين في بلدات بيتا وكفر قدوم وجنين وحي الشيخ جراح وبلاطة الذين مازالوا ينتفضون رفضاً لمخططات ومؤامرات الاحتلال بحق أرضنا المحتلة، وندعو لاستمرار فعاليات الغضب الشعبي العارم في كافة ساحات ومدن الضفة، فهذا العدو لا يُردع إلا بالمقاومة والانتفاضة والمزيد من الاشتباكودعت جماهير شعبنا في قطاع غزة للمشاركة الفاعلة في الفعاليات الشعبية الجماهيرية السلمية التي بعنوان "سيف القدس لن يغمد" الرافضة للحصار والتهويد ونصرة للقدس والأقصىكما أدانت ما "قامت به الأجهزة الأمنية من تغول واعتقالات سياسية همجية بحق السياسيين والناشطين والشخصيات الوطنية والأسرى المحررين والأكاديميين والاعتداء على الحرائر في سياسة عقيمة لا تختلف عما يمارسه الاحتلال بحق شعبنا"، وفق تعبير البيان.