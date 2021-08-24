شؤون فلسطينية

ثمانية أسرى يواصلون معركتهم النضالية احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

ثمانية أسرى يواصلون معركتهم النضالية احتجاجاً على اعتقالهم الإداري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الثلاثاء، أنه بعد تعليق الأسير سالم زيدات (40 عاماً) من بلدة بني نعيم قضاء الخليل إضرابه أمس والذي استمر لـ 43 يوماً، لا يزال 8 أسرى آخرين يواصلون معركتهم النضالية احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

وبينت الهيئة في تقريرها، أن الأسير مجاهد حامد من بلدة سلواد بمدينة رام الله، هو أقدم الأسرى المضربين حالياً، حيث يخوض إضرابه منذ 42 يوماً، وسط تدهور حاد على حالته الصحية فهو يقبع حالياً داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة"

 في حين يواصل الأسير كايد الفسفوس من بلدة دورا قضاء الخليل إضرابه منذ 41 يوماً، والأسير أحمد حمامرة من بيت لحم  مضرب لليوم 25، والأسير أكرم الفسفوس من دورا قضاء الخليل يخوض إضرابه لليوم 20.

أما عن الأسرى مقداد القواسمة من الخليل فهو يخوض إضرابه لليوم  34 على التوالي، والأسير هشام أبو هواش من الخليل أيضاً مضرب منذ 8 أيام،  والأسير عمر الجعبري من جنين، ومضرب منذ 7 أيام، وجميعهم محتجزون حالياً داخل زنازين معتقل "عوفر" بأوضاع اعتقالية غاية في القسوة.   

كما أكد تقرير الهيئة أن سلطات الاحتلال قامت صباح اليوم بنقل الأسير المضرب عن الطعام  علاء الأعرج من مدينة طولكرم والذي يخوض معركته منذ 17 يوماً، من سجن "مجدو" إلى زنازين عزل "الجلمة"، لافتة بأن إدارة سجون الاحتلال تتعمد نقل الأسرى لا سيما المضربين منهم من معتقل إلى آخر بهدف إرهاقهم وثنيهم عن إضرابهم.

وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة كافة الأسرى المضربين، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن مصيرهم، خاصة أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين باتت مقلقة وصعبة للغاية، وإدارة سجون الاحتلال مستمرة بسياسة التعنت وعدم الاستجابة لمطالب الأسرى بإنهاء إعتقالهم التعسفي. 

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