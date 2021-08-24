إذاعة إسرائيلية تزعم: مصر ترفض السماح لحملة الجواز الفلسطيني بالهبوط في القاهرة

رام الله - دنيا الوطنزعمت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بأن المرحلة الحالية تشهد توترات ما بين جمهورية مصر العربية وحركة حماس في قطاع غزة.وادعت الاذاعة أن السبب في هذا التوتر هو الأحداث الأخيرة عند حدود غزة، مشيرة إلى أن السلطات المصرية ترفض السماح لحاملي جوازات السفر الفلسطينية بالهبوط في القاهرة.وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أجرى اليوم الثلاثاء، اتصالات مع جمهورية مصر العربية، حول آخر التطورات في قطاع غزة.وحسب ما أوردته قناة الأقصى، نقلًا عن مصادر مطلعة بالقول: إن "إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الأخوة في مصر بشأن التطورات الأخيرة في غزة".يذكر أن قناة (العربية)، قالت قبل يومين: إن الجانب المصري، أغلق معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، في ظل استياء القاهرة مما وصفته بـ"تصرفات حركة حماس".