الاحتلال ينقل القيادي بحركة حماس الأسير رأفت ناصيف إلى سجن "هداريم"

رام الله - دنيا الوطننقلت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، إلى سجن "هداريم".وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير القيادي في حركة "حماس" رأفت ناصيف، للمرة الرابعة على التوالي في شهر نيسان/إبريل الماضي.واعتقلت قوات الاحتلال القيادي رأفت ناصيف (55 عامًا) في تاريخ 20/02/2020، بعد اقتحام منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته في مدينة طولكرم، وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية بحقه أمرا بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.