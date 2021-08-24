مجدلاني: الحكومة الإسرائيلية ماضية في قتل الطفولة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأدان وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني وبشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمخالفة للقانون الدولي والإنساني بحق الأطفال، والتي كان آخرها جريمة اعدام قوات الاحتلال للطفل عماد الحشاش (16 عاماً) من مخيم بلاطة في نابلس.وقال مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:" إن وزارة التنمية الاجتماعية إذ تدين ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من إعدامات ميدانية بحق أبناء شعبنا من شبان وفتيات وأطفال ضاربة بذلك كل المعاهدات والمواثيق الدولية في تجاوز صريح لالتزاماتها بعدم المس بالمدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال منهم، لتؤكد مجدداً على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، وتطالب بتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال؛ تمهيداً لرفع قضايا ضد جنود الاحتلال، قتلة أطفال فلسطين".وأضاف أن عدم محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها، وعدم إلتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية، يجعلها تتمادى في قتل المزيد من الأطفال.