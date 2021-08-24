عكرمة صبري يطالب الدول العربية بتحمل مسؤوليتها تجاه المسجد الأقصى

خاص دنيا الوطن – رغد داودأوضح عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، وخطيب المسجد الأقصى، أن اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى مازالت مستمرة وفي تزايد، محذراً من استمرار أداء الصلوات التلموذية خاصةً في الجهة الشرقية لساحة المسجد بالقرب من باب الرحمة.وقال صبري لـ "دنيا الوطن" إننا نطالب الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤوليتها تجاه المسجد الأقصى؛ لأن الأوضاع في تفاقم ومنذ إحراق المسجد عام 1969 وحتى الآن لم تتوقف الأخطار.وبيّن صبري أن سياسة الاحتلال تقوم على محاولة تقليل أعداد المسلمين والشباب الوافدين للأقصى، وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، ومؤكداً أنه لا توجد دولة في العالم تبعد الناس عن أماكن عبادتهم إلا سلطات الاحتلال.