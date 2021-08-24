اللحام: قد نسجل إصابات بالآلاف في حال استمرار رفض المواطنين تلقي اللقاحات

رام الله - دنيا الوطنحذّر مدير صحة بيت لحم شادي اللحام، من ازدياد ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" قد يصل الى الآلاف مع بداية الشهر المقبل في حال استمرار عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح.وقال اللحام في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة اتجهت لفتح عدد من مشافي علاج المصابين بالفيروس في محافظات الوطن بعد إغلاقها، بسبب حدة الأعراض وارتفاع عدد المصابين، مشيرا الى ان 80% منهم يحملون طفرة "دلتا" الهندية سريعة الانتشار.وفيما يتعلق بعدد المواطنين الحاصلين على اللقاح، أوضح اللحام أننا لم نصل الى العدد المرجو بسبب عدم قيام المواطنين بالتوجه الى مراكز التطعيم إذ لم يتخطَ عددهم 700 ألف، مؤكدا ان اللقاحات سليمة وآمنة وكافة المُطعَّمين يتمتعون بصحة جيدة، ولم يطرأ مضاعفات على أي منهم.