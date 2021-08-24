قطاع غزة يسجل أكبر عدد من إصابات (كورونا) خلال العشر أيام الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة و874 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 3245 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 44 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 123402 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 6190 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 116086 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1126 حالة وفا، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 184 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 114 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 138196 شخصا.