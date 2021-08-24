شؤون فلسطينية

التربية: 95% من المعلمين والعاملين في المدارس تلقوا اللقاح

التربية: 95% من المعلمين والعاملين في المدارس تلقوا اللقاح
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، أن 95% من المعلمين والمعلمات والعاملين في المدارس، تلقوا اللقاح الخاص بمواجهة فيروس "كورونا".

وأكد صالح، في حديث لإذاعة (فلسطين) اليوم الثلاثاء، أن استمرار التعليم الوجاهي أمر ضروري، لأن تكلفة تعطيله كبيرة جدا.

وقال إن وزارتي التعليم والصحة ستباشران بالمرحلة الأولى من تطعيم طلبة الثانوية العامة "العاشر والحادي عشر والتوجيهي"، مبينا أن هذه المرحلة لن تأخذ وقتا طويلا.

وأضاف أن عدد طلبة الثانوية العامة الذين سيتلقون اللقاح يبلغ حوالي 230 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة في الضفة وغزة، وهو عدد يشكل أقل من ربع عدد الطلبة الملتحقين بالعام الدراسي الحالي .

ونوّه صالح إلى أن ما يجري الآن من إغلاقات بالمدارس هو إجراءات وقائية في مناطق محددة، لافتا إلى أن الإصابات الأكثر هي في نابلس نتاج استمرار الفعاليات بأشكالها المختلفة.

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