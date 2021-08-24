شؤون فلسطينية

عزام الأحمد يكشف عن أبرز الملفات التي سيناقشها اجتماع "مركزية فتح" مساء اليوم

عزام الأحمد يكشف عن أبرز الملفات التي سيناقشها اجتماع "مركزية فتح" مساء اليوم
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح، اليوم الثلاثاء عن أبرز الملفات التي ستناقشها اللجنة المركزية لحركة فتح والذي سينعقد مساء اليوم  في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكر الأحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح سيناقش ثلاثة ملفات أساسية الملف الأول متعلق بوضع الحكومة الفلسطينية في ضوء التعديل الوزاري ودراسته من كافة الجوانب بحيث يتم العمل على تلبية ما هو مطلوب منه وتحقيق الأهداف من هذا التعديل".

وأضاف أن اجتماع المركزية سيناقش الأوضاع السياسية في ضوء التصعيد الإسرائيلي، والتحركات التي تجرى في المنطقة سواء المتعلقة بتثبيت التهدئة بين حماس وإسرائيل برعاية مصر، إضافة إلى مناقشة الأوضاع المتصاعدة في ظل استمرار الاستيطان الإسرائيلي وتزايده بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة".

ونوه إلى أن الاجتماع، سيناقش الوضع التنظيمي الداخلي، حيث من المتوقع أن يتم مناقشة نتائج اجتماع المجلس الثوري والقرارات التي نفذت وتلك التي لم تنفذ حتى اللحظة، وكذلك البدء في التحضير لتشكيل لجنة تحضيرية، للتحضير لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح.

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