شؤون فلسطينية

"التربية" تعقد ورشتين حول الإبداع والابتكار وتغيير السلوك

"التربية" تعقد ورشتين حول الإبداع والابتكار وتغيير السلوك
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التربية والتعليم، من خلال المعهد الوطني للتدريب التربوي، والإدارة العامة للصحة المدرسية، ورشتين تدريبيتين؛ الأولى بعنوان: "الإبداع والابتكار والتجديد"، والثانية حول تغيير السلوك، مستهدفة موظفي الصحة المدرسية في المديريات كافة.

وشارك في الافتتاح؛ مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي د. صوفيا الريماوي، ومدير عام الصحة المدرسية د. إيهاب شكري، ونائب مدير عام المعهد الفني أماني هواش، ومدير دائرة التثقيف والخدمات الصحية حنان عابد، ومدير دائرة التغذية والبيئة المدرسية أمجد احميدات.

وفي هذا السياق، أكدت الريماوي، أهمية تنمية قدرات العاملين في المجال الصحي في موضوعات الابتكار والإبداع، وتغيير السلوك؛ كونها تعزز مهاراتهم في التعامل مع الميدان المدرسي، خاصة في ظل المستجدات الصحية التي تفرضها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة، لافتة إلى ضرورة الاستفادة من محتوى التدريب للوصول إلى آليات فاعلة تخدم الميدان والبيئة المدرسية.
بدوره، شدد شكري على ضرورة التفاعل مع محتوى الورشتين، والعمل على تبادل الأفكار والمعارف والمهارات لبناء مبادرات إبداعية في مجال الإبداع والابتكار وتغيير السلوك، مشيراً إلى ضرورة توظيف المبادرات الإبداعية في الميدان التربوي، داعياً إلى مزيد من التعاون والشراكة المستمرين مع المعهد الوطني في مجال تعزيز الوعي الصحي.

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