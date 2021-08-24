شؤون فلسطينية

وزير العمل يصدر بياناً بشأن المصادقة على رفع الحد الأدنى للأجور

وزير العمل يصدر بياناً بشأن المصادقة على رفع الحد الأدنى للأجور
وزير العمل نصري أبو جيش
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش بمشاركة طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب العمل)، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (121) بتاريخ  23/8/2021  بشأن المصادقة على قرار لجنة الأجور برفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح 1880 شيكل شهريا اعتبارا من بداية العام القادم 2022، فإن ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة يرحبون بقرار مجلس الوزراء ويرون فيه خطوة كبيرة نحو المساهمة في استقرار سوق العمل وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المؤدية إلى مزيد من العدالة الاجتماعية وترسيخ لمبادئ وأسس العمل اللائق.

ووفق تصريحات أبو جيش، فإن القرار جاء منسجماً مع الجهود الكبيرة المبذولة خلال أكثر من سنتين وتتويجاً لما تمخض عنه المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي والذي كان أحد أهم مخرجاته الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين.

وفي هذا الإطار يؤكد ممثلي أطراف الإنتاج على :

1-    الالتزام الكامل بالقرار والعمل المشترك على تنفيذه.

2 . استمرار الحوار الاجتماعي في إطار اللجان الثلاثية المختصة  الهادف والمسؤول نحو تمكين القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من الجائحة والقطاعات الاقتصادية  الضعيفة من الالتزام بتطبيق القرار وفق ما يتفق عليه من محددات.

3 . تفعيل لجان الأجور الفرعية واللجنة الوطنية للأجور بما يساهم في تنفيذ القرار.

4 . ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار وانفاذه.

5 .مواصلة العمل على تطوير آليات الرقابة على إنفاذ القرار.

يبارك ممثلي أطراف الإنتاج للطبقة العاملة الفلسطينية وللقطاع الخاص هذا الإنجاز الهام، مؤكدين مواصلة العمل كشركاء مؤمنين بالحوار الاجتماعي كآلية فعالة في علاج تحديات سوق العمل وباذلين كل الجهد للمساهمة في عملية التنمية الشاملة.

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