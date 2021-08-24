"الداخليّة": سنشهد عودة لنظام المخالفات مع دخول الموجة الرابعة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد د.غسان نمر، إن فلسطين دخلت في موجة رابعة من فيروس (كورونا)، وهناك ازدياد كبير في عدد الإصابات، لذلك تم إعادة فرض بعد الإجراءات في الأماكن المغلقة وهناك عقوبات لمن لا يلتزم.وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن هناك إلزاماً بعودة لبس الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وأن تكون نسبة الإشغال في المحلات والأماكن المغلقة 30% حتى لا يكون هناك اكتظاظ، خاصة مع قدوم الشتاء والأجواء الباردة وزيادة إغلاق الأماكن”.وأكد نمر أن دوريات للشرطة ستنتشر في الأماكن العامة لمراقبة الالتزامات بالبروتوكولات العامة.وتابع: "سنشهد عودة لنظام المخالفات في كافة المناطق، خاصة في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل، حيث لم يتم الحديث حتى الآن عن الأماكن العامة".وأضاف: "وفقا للمحتور الجديد فإن المصاب قد ينقل المرض لـ8 أشخاص حوله، خلافاً للسابق عندما كان المصاب ينقل الفيروس لـ3 أشخاص فقط".