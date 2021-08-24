دولي

مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية وصلت أفغانستان لإجلاء رعايا البلاد إلى إيران

مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية وصلت أفغانستان لإجلاء رعايا البلاد إلى إيران
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية كانت قد وصلت إلى العاصمة الأفغانية كابول، لتنفيذ عملية إجلاء لرعايا البلاد، متوجهين بها إلى إيران.

وقال نائب وزير الخارجية يفغيني ينين "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلا من إجلاء الأوكرانيين".

وأضاف: "أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار"، مشيرًا إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

ويتم إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان العاملين في مهام خارجية عبر المطار الوحيد في كابول، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

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