بحر: ندعو السلطة للالتحام مع شعبها وبناء استراتيجية وطنية تجمع الصف الفلسطيني



















رام الله - دنيا الوطنأكد د. أحمد بحر القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال حاول بكل إمكانياته ومقدراته خنق المدينة المقدسة وفرض واقع جديد عليها، وتزييف تاريخها، وقلب موازينها الديمغرافية، وطمس هويتها، وتهجير أهلها واستصدار قوانين وتشريعات متعاقبة لتنفيذ مخططاته العنصرية بحق القدس وأهلها، وأمعن في إجراءاته القمعية بحق المسجد الأقصى بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا، وصولا إلى لحظة هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم على أنقاضه حسب مخططهم المعروف.وبين د. بحر خلال كلمة له في الذكرى السنوية 52 لإحراق منبر المسجد الأقصى المبارك، أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة عبر معركة "سيف القدس" التي تمكنت من صياغة معادلات وقواعد اشتباك جديدة، ومنحتنا البشارة في اقتراب النصر والتحرير، وأعادت الأقصى والقدس إلى الصدارة، وكبحت مخططات أنظمة التطبيع، وتوافد الجماهير الفلسطينية الحاشدة فيمهرجان "سيف القدس لن يغمد" في مخيم ملكة، أكدوا على وحدة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وأراضي 48 وفي الشتات أن القدس بوصلتنا.ودعا بحر السلطة الفلسطينية إلى الالتحام مع شعبها، وبناءاستراتيجية وطنية مُوحَدَّة تجمع الصف الفلسطيني.