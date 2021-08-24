"العربية الفلسطينية" تدعو إلى إغلاق قطاع غزة لمحاصرة متحور دلتا

رام الله - دنيا الوطنطالبت الجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى وزارة الداخلية، بغزة، بضرورة إغلاق القطاع لمحاصرة متحور دلتا ، مبينة أن هذا الفيروس سريع الانتشار.و دعا رامي فرج الله ، مسؤول الإعلام بالوسطى، إلى الإسراع بإغلاق القطاع، موضحا أن ذلك سيساعد بشكل كبير في مواجهة الفيروس، ومحاصرته، موضحا أن الفيروس دلتا كالطاعون.و ذكر فرج الله أن الرسول الكريم – صلوات الله عليه- أرشدنا إلى أن أي بلد يصاب بالعدوى، كالطاعون ونحوه، يتم إغلاقه، مضيفا:" و يمنع الخروج و الدخول لهذا البلد، مؤكدا أن في توجيهاته صلى الله عليه وسلم بلسم شاف، داعيا الحكومة في غزة إلى الإسراع في خطوات أكثر حزما للحد من انتشار متحور دلتا.و كشف رامي فرج الله، مسؤول الإعلام للجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى، أن هناك مخاوف حقيقية من دخول طفرة جديدة من فيروس (كورونا) المتحور، مؤكدا أن الصحة العالمية أثبتت وصول الموجة الثالثة الأراضي الفلسطينية في مارس المنصرم، محذرة من دخول موجة رابعة أكثر عنفا و فتكا.