عضو ليكودي: نحن بحاجة إلى اغتيال "السنوار" حتى لو على حساب الحرب

رام الله - دنيا الوطنقال عضو الكنيست عن حزب الليكود ديفيد بيتان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يتلاعب بالإسرائيليين.ووفق ما نقل موقع (عكا) فقد ذكر خلال مقابلة مع إذاعة (103 FM): "نحن بحاجة إلى اغتيال السنوار حتى لو على حساب الحرب، ولا يوجد خيار آخر، إنه عدو لدود ويتلاعب بنا بقسوة".وأشار إلى أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وعد في سياسته خلال 12 سنة مضت بالقضاء على حماس، ومن الواضح أنه لا يمكن القضاء على حماس.وزعم أنه إذا كان نتنياهو في السلطة فإنه سيرد على التصعيد من قطاع غزة بشكل مختلف بعيدا عن التداعيات السياسية ولم يأخذ بالاعتبار حساسية أي زيارة لأمريكا، والرد على إصابة الجندي عند حدود غزة وما كان يجب أن يسمح للمتظاهرين بالاقتراب من السياج الحدودي مع غزة وتشكيل تهديد للجيش.