الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل ببلدة سبسطية

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف البناء في منزل في بلدة سبسطية شمال نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسلمت إخطارا بوقف البناء في منزل تعود ملكيته للمواطن محمد فتحي حسين أبو السعود، كما أزالت عددا من "الكرفانات" من منشأة صناعية تعود للمواطن محمد عزت عازم.وتتعرض المواقع الأثرية في الضفة منذ نهاية الثمانينيات لمحاولات الاحتلال وضعها تحت إدارته، وتم فعلا تحويل سبسطية لتكون ضمن ما تسمى بالحدائق العامة الإسرائيلية.وفيما بعد تم اعتبار سبسطية جزءا من مستوطنة "شافيه شمرون" القريبة، حتى بات المستوطنون يحملون لوحات ارشادية كتب عليها: "الحديقة العامة سبسطية".وأقيمت "شافي شمرون" في أعقاب نكسة عام 1967م حيث كانت قبل إنشائها معسكراً للجيش الأردني وبعد إخلاء المعسكر من الأردنيين، قام الاحتلال باتخاذ المعسكر بؤرة استيطانية عسكرية.