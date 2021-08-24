شؤون فلسطينية

الاحتلال يشرع بتركيب برج عسكري داخل البؤرة الاستيطانية بجبل صبيح

الاحتلال يشرع بتركيب برج عسكري داخل البؤرة الاستيطانية بجبل صبيح
رام الله - دنيا الوطن
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتركيب برج عسكري داخل البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن رافعات كبيرة شوهدت وهي تقوم بإنزال كتل إسمنتية وبرج خرساني داخل البؤرة الاستيطانية "افيتار".

وبحسب المصادر فإن نصب هذا البرج يشير إلى نوايا الاحتلال في الاستمرار بالتواجد على قمة الجبل رغم كافة الأحداث التي تجري هناك.

وتتواصل فعاليات الإرباك الليلي من قبل حراس الجبل في محيط جبل صبيح حيث البؤرة الاستيطانية "افيتار"، حيث أشعلت وحدة الكوشوك العشرات من إطارات السيارات التي غطت السماء في المنطقة، وتفجير قنابل صوتية محلية الصنع. 

ومنذ انطلاق أعمال المقاومة الشعبية في بيتا استشهد 6 شبان كان آخرهم عماد دويكات الذي ارتقى بعد إصابته برصاصة في الصدر.

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