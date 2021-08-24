حماس: نشهد مقاومة متصاعدة ضد الاحتلال في مختلف مناطق الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطننعت حركة (حماس) الشهيد عماد حشاش من مخيم بلاطة في نابلس الذي استشهد في إشتباكٍ مسلح مع قوات الاحتلال دفاعاً عن مخيم بلاطة.وقال الناطق عبد اللطيف: "تشيد حركة حماس بتصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهو ما يؤكد على بسالة شعبنا وإصراره على استمرار معركة النضال وقدرته على مواجهة المحتل الصهيوني".وأوضح القانوع أن المقاومة المتصاعدة ضد الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة هي الخيار الأمثل والانجع لمواجهة الاحتلال وجرائمه ووقف مخططاته وإن دماء الشهداء الأبطال ستنير الطريق لكل الثائرين للمضي قدما نحو درب الجهاد والمقاومة وكنس الاحتلال وقطعان مستوطنيهوأضافت حماس: "أمام صمود شعبنا الأسطوري واستبساله في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضنا يتطلب من أجهزة أمن السلطة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإنهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقالات وقمع المناضلين والثائرين وحماية شعبنا الفلسطيني والالتحام معه في معركته مع الاحتلال الصهيوني".