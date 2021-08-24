الاحتلال يعتقل فتى مقدسيًا قرب باب العامود

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيل، فتى من بلدة الطور، عند باب العامود بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من جنود الاحتلال أوقفوا الفتى محمود عشاير (17 عاما) عند باب العامود، واقتادوه إلى أحد مراكز توقيف الاحتلال بالقدس.وتشهد بلدات وأحياء مدينة القدس بشكل يومي اعتقالات بين صفوف المواطنين في محاولة من الاحتلال للتأثر على تفاعل المقدسيين مع ما يجري بمدينة القدس من اعتداءات وجرائم يومية.وعلاوة على الاعتقالات فان حكومة الاحتلال تتعمد تنفيذ إبعادات للنشطاء والمرابطين المقدسيين عن المسجد الأقصى تارة وتمنع آخرين من دخول الضفة الغربية ضمن المساعي الرامية للحد من التواصل المقدسي مع محيطة.وفي الوقت الذي يعتقل فيه الاحتلال المقدسيين ويبعدهم عن المسجد الأقصى ومدينة القدس يفسح المجال أمام المجموعات الاستيطانية لاقتحام المسجد الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية فيه.