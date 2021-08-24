الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للشاعر محمود عياد

رام الله - دنيا الوطنجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للشاعر الفلسطيني عضو رابطة الكُتّاب والأُدباء الفلسطينيين المرابط محمود عياد، من مخيم الدهيشة في بيت لحم، للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد.وكانت قد أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية أمرا عسكريا بتحويل الشاعر الأسير "محمود كريم عياد" للاعتقال الإداري نهاية العام الماضي، بعد 50 يوما من التحقيق في زنازين الاحتلال.وبتاريخ 6/5/2021 جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للشاعر عياد، من مخيم الدهيشة في بيت لحم، للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.ويأتي تمديد اعتقال عياد رغم أنه كان من المقرر الإفراج عنه بعد أسبوع من الآن، بعد انتهاء الاعتقال الإداري السابق.