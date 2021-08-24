الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للشاعر محمود عياد
جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للشاعر الفلسطيني عضو رابطة الكُتّاب والأُدباء الفلسطينيين المرابط محمود عياد، من مخيم الدهيشة في بيت لحم، للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد.
وكانت قد أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية أمرا عسكريا بتحويل الشاعر الأسير "محمود كريم عياد" للاعتقال الإداري نهاية العام الماضي، بعد 50 يوما من التحقيق في زنازين الاحتلال.
وبتاريخ 6/5/2021 جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للشاعر عياد، من مخيم الدهيشة في بيت لحم، للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
ويأتي تمديد اعتقال عياد رغم أنه كان من المقرر الإفراج عنه بعد أسبوع من الآن، بعد انتهاء الاعتقال الإداري السابق.
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