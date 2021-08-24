الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة في مدن الضفة الغربية المحتلة.بيت لحم: أفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شادي القسيس من بيت ساحور، والشقيقين التوأمين أحمد ومحمود خليل زرينة (30 عاما) من بيت جالا.قلقيلية: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت الشاب يحيى عبد السلام سليم (21 عامًا)، بعد مداهمة منزله في البلدة.رام الله والبيرة: اقتحمت قوات الاحتلال حي الماصيون بمدينة رام الله، واعتقلت المواطنة اسلام محمود زايد (25 عاما)، والمواطن شادي نعمان الريفي (30 عاما) من مدينة البيرة، كما وقعت مواجهات خلال الاقتحام دون ان يبلغ عن إصابات.