شؤون فلسطينية

خلال 24 ساعة الماضية.. إصابتان بثلاثة حوادث سير في قطاع غزة

خلال 24 ساعة الماضية.. إصابتان بثلاثة حوادث سير في قطاع غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت حركة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الثلاثاء، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير نتج عنها إصابتان طفيفتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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