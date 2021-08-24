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شاهد: احتراق ناقلة نفط و10 سيارات على طريق مكة - جدة بالسعودية

شاهد: احتراق ناقلة نفط و10 سيارات على طريق مكة - جدة بالسعودية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إمارة منطقة مكة، فجر اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو من الحريق الذي شب على طريق مكة – جدة السريع إثر حادث تصادم مروري، في الوقت الذي تداول فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من موقع الحادث.

الفيديو نشرته الإمارة على صفحتها الرسمية على (تويتر)، قائلة بتعليق: "يحدث الان.. مدني العاصمة المقدسة يباشر إخماد حريق نشب في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة - جدة السريع نتيجة حادث مروري"، وفق ما نقل موقع (سي إن إن) عربية.

من جهته نشر الدفاع المدني السعودي، بيانا قال فيه: "أخمد مدني مكة المكرمة حريقًا في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة - مكة السريع نتج عنه احتراق الناقلة و(10) مركبات، دون وقوع إصابات -ولله الحمد".

ونشرت إمارة مكة في وقت لاحق تغريدة قالت فيها: "تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم بسبب حادث مروري نتج عنه حريق في ناقلة مواد بترولية.. تمت السيطرة على حريق طريق مكة -جدة السريع نتج عنه احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات".


 





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