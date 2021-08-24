بأول زيارة لدولة أجنبية.. بينت يتوجه إلى واشنطن اليوم ويلتقي بايدن الخميس





وسيجتمع بينت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد غدٍ الخميس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال مصدر سياسي إسرائيلي، إن الملف الإيراني سيهيمن على مداولات القمة بين بينت وبايدن في البيت الأبيض.



ويشار إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها بينت لدولة أجنبية منذ توليه مهام منصبه.





وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض، أن زيارة بينت ستعزز علاقات الشراكة المستمرة بين الجانبين، و"تؤكد الالتزام الذي لا يقبل التأويل من جانب الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل".





وأضاف البيان أن المحادثات ستدور حول قضايا حيوية تتعلق بالأمن الإقليمي والعالمي بما فيها الملف الإيراني.



وفي غضون ذلك وجه امس مصدر سياسي إسرائيلي، انتقاداً لرئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو قائلاً: إن السياسة التي انتهجها نتنياهو أتاحت لإيران التقدم في برنامجها النووي.





وأضاف المصدر أنه من المهم الآن التنسيق مع واشنطن فيما يخص الملف الإيراني.





رام الله - دنيا الوطنيتوجه رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، إلى واشنطن اليوم في زيارة هي الأولى للولايات المتحدة، منذ توليه مقاليد السلطة في إسرائيل.