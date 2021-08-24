شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال يصف بينيت بالمجنون بعد الغارات على قطاع غزة

إعلام الاحتلال يصف بينيت بالمجنون بعد الغارات على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وصفت وسائل إعلام الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، الغارات التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة بـ "الأوسع" منذ انتهاء عملية "حارس الأسوار" في أيار/ مايو الماضي.

من جهته، تساءل موقع (مفزاكي راعم)، إذا كان رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، قد أصيب بالجنون، قائلاً: "هل أصيب بينت بالجنون؟ بعد هذا المعدل من الغارات على قطاع غزة من المتوقع أن ترد الفصائل بإطلاق الصواريخ".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على مدار نحو ساعتين، عدة مواقع في القطاع، فيما قال جيش الاحتلال إنه قصف مواقع تابعة لحركة (حماس) ومنصات صواريخ ومدخل لنفق.

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