طالع: أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين

أعلنت اللجنة المركزية للإشراف على انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين للدورة الحادية عشر (2021-2023) في شقي الوطن نتائج الانتخابات.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة افتتح اليوم، أعمال الدورة الحادية عشر 2021- 2023 لانتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية والجنوبية.





وقال زيارة: تعتبر هذه الانتخابات ذات أهمية كبيرة لصالح قطاع اتحاد المقاولين لأنه يعد من أهم القطاعات الحيوية في فلسطين، مؤكداً على استعداد الوزارة للتعاون الكامل للارتقاء بقطاع المقاولات، والذي سيؤدي بدوره إلى إنجاز سريع وذات كفاءة عالية في مختلف المشاريع.



