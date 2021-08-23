عاجل

  • إذاعة الأقصى: نجاة مجموعة مزارعين من القصف الذي نفذته طائرات الاحتلال شرق الفخاري في محافظة خانيونس

شؤون فلسطينية

طالع: أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين

طالع: أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين
القائمة الفائزة في انتخابات اتحاد المقاولين برئاسة علاء الدين الأعرج
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة المركزية للإشراف على انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين للدورة الحادية عشر (2021-2023) في شقي الوطن نتائج الانتخابات.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة افتتح اليوم، أعمال الدورة الحادية عشر 2021- 2023 لانتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقال زيارة: تعتبر هذه الانتخابات ذات أهمية كبيرة لصالح قطاع اتحاد المقاولين لأنه يعد من أهم القطاعات الحيوية في فلسطين، مؤكداً على استعداد الوزارة للتعاون الكامل للارتقاء بقطاع المقاولات، والذي سيؤدي بدوره إلى إنجاز سريع وذات كفاءة عالية في مختلف المشاريع.

كما وبارك زيارة هذه العملية الانتخابية التي تتم اليوم في شطري الوطن الضفة والقطاع في مشهد وحدة وطنية لها أثر وأهمية عالية في نفوس الجميع.

والنتائج وفق اللجنة على النحو التالي:

1. رئيس الاتحاد في فلسطين : علاء الدين الأعرج.

2. النائب الأول للرئيس (المحافظات الشمالية) : أحمد القاضي.

3. النائب الثاني للرئيس (المحافظات الجنوبية) : أيمن جمعة.

4. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : محمود حمادنة.

5. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : جمال حمدية.

6. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : علي نصر.

7. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : نور ياسين.

8. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : رامي الخطيب.

9. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : مصطفى ابو التين.

10. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : رضا العسود.

11. عضو مجلس ادارة (المحافظات الجنوبية) : عبد الحكيم اسماعيل.

12. عضو مجلس ادارة (المحافظات الجنوبية) : مصباح النجار.

13. عضو مجلس ادارة (المحافظات الجنوبية) : مروان الطيبي.

14. عضو مجلس ادارة (المحافظات الجنوبية) : محمد الرفاتي.

15. عضو مجلس ادارة (المحافظات الجنوبية) : سعدي سلامة.

أخبار ذات صلة

شاهد: طائرات الاحتلال تشن عدة غارات في مناطق متفرقة من القطاع

شاهد: طائرات الاحتلال تشن عدة غارات في مناطق متفرقة من القطاع

طالع: وزارة الصحة تصدر عدة قرارات بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة

طالع: وزارة الصحة تصدر عدة قرارات بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة

ضبط قطعتي سلاح ناري ومواد يشتبه أنها مخدرة في بيت لحم

ضبط قطعتي سلاح ناري ومواد يشتبه أنها مخدرة في بيت لحم

جنين: الشرطة تقبض على مشتبه به بإطلاق نار على منزل وتضبط سلاحاً

جنين: الشرطة تقبض على مشتبه به بإطلاق نار على منزل وتضبط سلاحاً

مصرع طفل بحادث دعس في طوباس

مصرع طفل بحادث دعس في طوباس

&#34;محامون من أجل العدالة&#34;: الأجهزة الأمنية تعتقل ناشطين سياسيين وحقوقيين

"محامون من أجل العدالة": الأجهزة الأمنية تعتقل ناشطين سياسيين وحقوقيين

نابلس: إغلاق مدرسةٍ غرب المدينة إثر ازدياد الإصابات بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق مدرسةٍ غرب المدينة إثر ازدياد الإصابات بفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: إغلاق معتقل حوارة بعد إصابة اسير بفيروس (كورونا) ومخالطة ثمانية آخرين

هيئة الأسرى: إغلاق معتقل حوارة بعد إصابة اسير بفيروس (كورونا) ومخالطة ثمانية آخرين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ضبط قطعتي سلاح ناري ومواد يشتبه أنها مخدرة في بيت لحم

ضبط قطعتي سلاح ناري ومواد يشتبه أنها مخدرة في بيت لحم

جنين: الشرطة تقبض على مشتبه به بإطلاق نار على منزل وتضبط سلاحاً

جنين: الشرطة تقبض على مشتبه به بإطلاق نار على منزل وتضبط سلاحاً

مصرع طفل بحادث دعس في طوباس

مصرع طفل بحادث دعس في طوباس

&#34;محامون من أجل العدالة&#34;: الأجهزة الأمنية تعتقل ناشطين سياسيين وحقوقيين

"محامون من أجل العدالة": الأجهزة الأمنية تعتقل ناشطين سياسيين وحقوقيين

نابلس: إغلاق مدرسةٍ غرب المدينة إثر ازدياد الإصابات بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق مدرسةٍ غرب المدينة إثر ازدياد الإصابات بفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: إغلاق معتقل حوارة بعد إصابة اسير بفيروس (كورونا) ومخالطة ثمانية آخرين

هيئة الأسرى: إغلاق معتقل حوارة بعد إصابة اسير بفيروس (كورونا) ومخالطة ثمانية آخرين

طاقم جراحة الأوعية الدموية بـ&#34;الأوروبي&#34; يزيل كتلة دموية بعمق 8 سم قُرب البنكرياس لخمسيني

طاقم جراحة الأوعية الدموية بـ"الأوروبي" يزيل كتلة دموية بعمق 8 سم قُرب البنكرياس لخمسيني

جبهة النضال الشعبي ترحب بقرار رفع قيمة الحد الأدنى للأجور

جبهة النضال الشعبي ترحب بقرار رفع قيمة الحد الأدنى للأجور

منوعات

شاهد: منى زكي تهدد أحمد حلمي بفضائح مسجلة بالفيديو

شاهد: منى زكي تهدد أحمد حلمي بفضائح مسجلة بالفيديو

شاهد: معز مسعود يتوعد ويهدد شخصية شهيرة

شاهد: معز مسعود يتوعد ويهدد شخصية شهيرة

بسمة وهبة لأحمد سعد &#34;مش عاوزة أستضيفك الموسم الجاي بالعرافة&#34;.. ما القصة؟

بسمة وهبة لأحمد سعد "مش عاوزة أستضيفك الموسم الجاي بالعرافة".. ما القصة؟

شاهد: صور مسربة من حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

شاهد: صور مسربة من حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بمقطع فيديو من كواليس فيلم قديم له

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بمقطع فيديو من كواليس فيلم قديم له

شاهد: التعليق الأول لسعد الصغير بعد تبنيه لطفلين مشردين بالشارع

شاهد: التعليق الأول لسعد الصغير بعد تبنيه لطفلين مشردين بالشارع

ما حقيقة تجسيد دينا لشخصية &#34;السيدة زينب&#34;؟

ما حقيقة تجسيد دينا لشخصية "السيدة زينب"؟

شاهد كيف شوقت نجوى كرم جمهورها بسؤال معتصم النهار لها

شاهد كيف شوقت نجوى كرم جمهورها بسؤال معتصم النهار لها

شاهد: أصالة نصري تُحرج فنان سعودي

شاهد: أصالة نصري تُحرج فنان سعودي

ما حقيقة اقتحام الجمهور لحفل محمد رمضان؟

ما حقيقة اقتحام الجمهور لحفل محمد رمضان؟

عربي

المغرب: الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 أكتوبر

المغرب: الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 أكتوبر

شركات مصرية تقاضي إثيوبيا دوليًا

شركات مصرية تقاضي إثيوبيا دوليًا

الجزائر تعلن حصيلة ضحايا الحرائق

الجزائر تعلن حصيلة ضحايا الحرائق

بطريقهم للولايات المتحدة.. الكويت توافق على مرور 5 آلاف أفغاني عبر أراضيها

بطريقهم للولايات المتحدة.. الكويت توافق على مرور 5 آلاف أفغاني عبر أراضيها