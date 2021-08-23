طالع: أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين
أعلنت اللجنة المركزية للإشراف على انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين للدورة الحادية عشر (2021-2023) في شقي الوطن نتائج الانتخابات.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة افتتح اليوم، أعمال الدورة الحادية عشر 2021- 2023 لانتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وقال زيارة: تعتبر هذه الانتخابات ذات أهمية كبيرة لصالح قطاع اتحاد المقاولين لأنه يعد من أهم القطاعات الحيوية في فلسطين، مؤكداً على استعداد الوزارة للتعاون الكامل للارتقاء بقطاع المقاولات، والذي سيؤدي بدوره إلى إنجاز سريع وذات كفاءة عالية في مختلف المشاريع.
كما وبارك زيارة هذه العملية الانتخابية التي تتم اليوم في شطري الوطن الضفة والقطاع في مشهد وحدة وطنية لها أثر وأهمية عالية في نفوس الجميع.
والنتائج وفق اللجنة على النحو التالي:
1. رئيس الاتحاد في فلسطين : علاء الدين الأعرج.
2. النائب الأول للرئيس (المحافظات الشمالية) : أحمد القاضي.
3. النائب الثاني للرئيس (المحافظات الجنوبية) : أيمن جمعة.
4. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : محمود حمادنة.
5. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : جمال حمدية.
6. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : علي نصر.
7. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : نور ياسين.
8. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : رامي الخطيب.
9. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : مصطفى ابو التين.
10. عضو مجلس ادارة (المحافظات الشمالية) : رضا العسود.
11. عضو مجلس ادارة (المحافظات الجنوبية) : عبد الحكيم اسماعيل.
12. عضو مجلس ادارة (المحافظات الجنوبية) : مصباح النجار.
13. عضو مجلس ادارة (المحافظات الجنوبية) : مروان الطيبي.
14. عضو مجلس ادارة (المحافظات الجنوبية) : محمد الرفاتي.
15. عضو مجلس ادارة (المحافظات الجنوبية) : سعدي سلامة.
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