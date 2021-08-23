شاهد: طائرات الاحتلال تشن عدة غارات في مناطق متفرقة من القطاع

ووفق مصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال استهدفت بخمسة صواريخ موقع القادسية التابع للمقاومة غرب مدينة خانيونس، جنوب القطاع.





كما تم استهداف موقع الخليل التابع للمقاومة شرق مدينة غزة بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت موقع الجعبري التابع للمقاومة شرق حي الشجاعية.





وأفادت مصادر محلية، بأن فصائل المقاومة أطلقت مضادات أرضية صوب طائرات الاحتلال في أجواء القطاع.





يأتي ذلك بعد عدة ساعات من اندلاع تسعة حرائق مساء الاثنين، في المجلس الإقليمي (أشكول) المحاذي لقطاع غزة، يشتبه أنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.





يتبع..













