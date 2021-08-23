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المغرب: الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 أكتوبر

المغرب: الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 أكتوبر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

وحسب هذا القرار فإنه لأول مرة يتم تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر و20 يوماً.

وكان بلاغ لرئاسة الحكومة، كشف أن المجلس الحكومي سيتدارس اليوم، قرار تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، بسبب تداعيات جائحة (كورونا).

وحثت الوزارة، في بيان سابق لها، المواطنات والمواطنين على عدم الاستهانة بهذا الخطر المحدق بالمملكة، خاصة بعد ظهور حالات إصابة بالسلالات المتحورة، وذلك لتجنب اللجوء إلى تشديد الإجراءات.

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