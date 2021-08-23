طالع: وزارة الصحة تصدر عدة قرارات بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة





وقالت الوزارة في أولى قرارتها إنه "يمنع منعاً باتاً التحاق أي موظف من موظفي وزارة الصحة وكافة مرافقها بمكان عمله حال عدم تلقيه الطعومات الخاصة بفيروس (كورونا) حيث يعتبر الموظف في إجازة طوال فترة تغيبه عن العمل.





وتابعت: بأنه يمنع منعاً باتاً استقبال أي مراجع لا يرتدي الكمامة في الوزارة أو إحدى مرافقها.





وفيما يلي قرارات وزارة الصحة بهذا الخصوص:









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عدة قرارات، استناداً لمداولات مجلس الوزراء في جلسته 18/119، والتعليمات والبروتوكلات الصادرة بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة.