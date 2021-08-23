ضبط قطعتي سلاح ناري ومواد يشتبه أنها مخدرة في بيت لحم



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة وبعد عمليات رصد ومتابعة لأحد الأشخاص الذي كان يستقل مركبة وبمتابعة خط سيرها تم ايقافها في مدينة بيت جالا شمال مدينة بيت لحم وبتفتيشها تم ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة بكمية قليلة والقبض على المشتبه به بحيازتها وبتدوين إفادته أفاد بأنه إضافة لحيازته للمواد المخدرة فإنه يمتلك قطعتا سلاح ناري أيضاً تم ضبطهما من قبل فرع مكافحة المخدرات.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لحين إحالته لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم قطعتي سلاحٍ ناري ومواد يشتبه أنها مخدرة وقبضت على مشتبه به بحيازتها في محافظة بيت لحم.