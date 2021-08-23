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شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تقبض على مشتبه به بإطلاق نار على منزل وتضبط سلاحاً

جنين: الشرطة تقبض على مشتبه به بإطلاق نار على منزل وتضبط سلاحاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة  اليوم على مشتبه به بإطلاق نار على منزل وضبطت بحوزته سلاحاً في إحدى البلدات غرب مدينة جنين. 
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنها تلقت شكاوى من مواطنين حول قيام مجهول بإطلاق نار على منزل مواطن وإطلاق النار في الهواء وترويع للأهالي في البلدة بأوقات سابقة.

وبالبحث والتحري من قبل فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة تم حصر الاشتباه بشخص وبعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة لمنزل المشتبه به تحركت قوة من فرع المباحث العامة ومركز شرطة اليامون والشرطة القضائية وقوة من وحدة الشرطة الخاصة وبإسناد من الأمن الوطني لمنزل المشتبه به  وبتفتيش المنزل تم  ضبط قطعة سلاح ومخزن فارغ والقبض على المشتبه به. 

وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المشتبه به والتحرز على المضبوطات لحين إحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

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