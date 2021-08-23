مصرع طفل بحادث دعس في طوباس



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوقوع حادث سير دعس من قبل مركبة لطفل أثناء عبوره للطريق.



على الفور تم تحريك الإسعاف وخبراء حوادث السير في شرطة المرور لمكان الحادث وتم نقل الطفل المصاب إلى مشفى طوباس التركي وأعلن الأطباء عن وفاته جراء إصابته.



وأضاف العقيد ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته وتم التحفظ على السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث أصولاً

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل يبلغ من العمر (5 أعوام) مصرعه مساء اليوم إثر حادث دعس وقع على طريق سهل سميط - الفارعة في طوباس.