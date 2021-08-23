هيئة الأسرى: إغلاق معتقل حوارة بعد إصابة اسير بفيروس (كورونا) ومخالطة ثمانية آخرين

وقالت إن إدارة المعتقل عزلت بسبب المخالطة كل من الأسرى محمد نظمي محمود الأطرش والأسير أحمد فواز فايز أبو دواس والأسير عثمان جمال حسن والأسير سفيان محمود نمر عرار والأسير عبدالسلام محمد بني عودة والأسير إبراهيم عمار إبراهيم عباس والأسير نضال عبدالرحيم عجولي والأسير محمد سمير أبو زينة، وتم اخذ عينات للفحوصات.





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ،مساء الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية قد أغلقت مركز توقيف حوارة جنوب نابلس بعد ثبوت إصابة أسير بفيروس (كورونا) ومخالطة ثمانية آخرين.وأعلنت الهيئة اليوم، عن إصابة الأسير علي محمد خريوش بالفيروس، وقد ظهرت عليه بعض أعراض المرض كالحرارة المرتفعة والهزل العام.