وزير الصحة الإسرائيلي: هدفنا تطعيم 3 ملايين شخص بالجرعة الثالثة لتحقيق النصر على (كورونا)





ووفق هذه الخطة التي أطلق عليها اسم "تطعيمات حتى البيت" ستصل خلال الأسابيع المقبلة سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة ونجمة داود الحمراء الى احياء بجميع انحاء إسرائيل، سجلت فيها نسب تطعم ضئيلة للغاية.



وفي كلمة له أكد هوروفيتس، أن الطريق الأنسب وربما الوحيد للتحقيق النصر على الجائحة هو تطعيم ثلاثة ملايين شخص بالجرعة الثالثة للقاح خلال الأسابيع القلائل المقبلة.





وأكد ان تحقيق هذا الهدف سيجنبنا اتخاذ خطوات صعبة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





رام الله - دنيا الوطنعرض وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، في كفر قاسم بعد ظهر اليوم، خطته الهادفة إلى توسيع حملة التطعيمات خاصة في صفوف من لم يتلق بعد الجرعة الأولى للقاح ضد (كورونا).