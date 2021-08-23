دولي

وزير الصحة الإسرائيلي: هدفنا تطعيم 3 ملايين شخص بالجرعة الثالثة لتحقيق النصر على (كورونا)

وزير الصحة الإسرائيلي: هدفنا تطعيم 3 ملايين شخص بالجرعة الثالثة لتحقيق النصر على (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عرض وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، في كفر قاسم بعد ظهر اليوم، خطته الهادفة إلى توسيع حملة التطعيمات خاصة في صفوف من لم يتلق بعد الجرعة الأولى للقاح ضد (كورونا).

ووفق هذه الخطة التي أطلق عليها اسم "تطعيمات حتى البيت" ستصل خلال الأسابيع المقبلة سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة ونجمة داود الحمراء الى احياء بجميع انحاء إسرائيل، سجلت فيها نسب تطعم ضئيلة للغاية.

وفي كلمة له أكد هوروفيتس، أن الطريق الأنسب وربما الوحيد للتحقيق النصر على الجائحة هو تطعيم ثلاثة ملايين شخص بالجرعة الثالثة للقاح خلال الأسابيع القلائل المقبلة. 

وأكد ان تحقيق هذا الهدف سيجنبنا اتخاذ خطوات صعبة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تمنح لقاح &#34;فايزر&#34; الموافقة الكاملة

الولايات المتحدة تمنح لقاح "فايزر" الموافقة الكاملة

إسرائيل: (كابينت كورونا) يقرر افتتاح العام الدراسي الجديد في موعده الأصلي

إسرائيل: (كابينت كورونا) يقرر افتتاح العام الدراسي الجديد في موعده الأصلي

شاهد: فيضانات &#34;كارثية&#34; تضرب ولاية تينيسي الأمريكية ومصرع 21 شخصاً

شاهد: فيضانات "كارثية" تضرب ولاية تينيسي الأمريكية ومصرع 21 شخصاً

إسرائيل: تراجع طفيف في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل: تراجع طفيف في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

الملكة إليزابيث تتخذ إجراء قانونيًا غير مسبوق ضد الأمير هاري

الملكة إليزابيث تتخذ إجراء قانونيًا غير مسبوق ضد الأمير هاري

الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابة بـ (كورونا) لأول مرة منذ يوليو الماضي

الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابة بـ (كورونا) لأول مرة منذ يوليو الماضي

وفاة 22 شخصًا بسبب الفيضانات في ولاية أمريكية

وفاة 22 شخصًا بسبب الفيضانات في ولاية أمريكية

212 مليونًا و599 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

212 مليونًا و599 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع طفل بحادث دعس في طوباس

مصرع طفل بحادث دعس في طوباس

&#34;محامون من أجل العدالة&#34;: الأجهزة الأمنية تعتقل ناشطين سياسيين وحقوقيين

"محامون من أجل العدالة": الأجهزة الأمنية تعتقل ناشطين سياسيين وحقوقيين

نابلس: إغلاق مدرسةٍ غرب المدينة إثر ازدياد الإصابات بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق مدرسةٍ غرب المدينة إثر ازدياد الإصابات بفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: إغلاق معتقل حوارة بعد إصابة اسير بفيروس (كورونا) ومخالطة ثمانية آخرين

هيئة الأسرى: إغلاق معتقل حوارة بعد إصابة اسير بفيروس (كورونا) ومخالطة ثمانية آخرين

طاقم جراحة الأوعية الدموية بـ&#34;الأوروبي&#34; يزيل كتلة دموية بعمق 8 سم قُرب البنكرياس لخمسيني

طاقم جراحة الأوعية الدموية بـ"الأوروبي" يزيل كتلة دموية بعمق 8 سم قُرب البنكرياس لخمسيني

جبهة النضال الشعبي ترحب بقرار رفع قيمة الحد الأدنى للأجور

جبهة النضال الشعبي ترحب بقرار رفع قيمة الحد الأدنى للأجور

مفوضية العمال تثمن قرار رفع أجور العاملين وتؤكد على استعادة دور العمل النقابي

مفوضية العمال تثمن قرار رفع أجور العاملين وتؤكد على استعادة دور العمل النقابي

غنيم ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية يبحثان تطورات العمل بالمشاريع الجاري العمل على تنفيذها

غنيم ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية يبحثان تطورات العمل بالمشاريع الجاري العمل على تنفيذها

منوعات

شاهد: منى زكي تهدد أحمد حلمي بفضائح مسجلة بالفيديو

شاهد: منى زكي تهدد أحمد حلمي بفضائح مسجلة بالفيديو

شاهد: معز مسعود يتوعد ويهدد شخصية شهيرة

شاهد: معز مسعود يتوعد ويهدد شخصية شهيرة

بسمة وهبة لأحمد سعد &#34;مش عاوزة أستضيفك الموسم الجاي بالعرافة&#34;.. ما القصة؟

بسمة وهبة لأحمد سعد "مش عاوزة أستضيفك الموسم الجاي بالعرافة".. ما القصة؟

شاهد: صور مسربة من حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

شاهد: صور مسربة من حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بمقطع فيديو من كواليس فيلم قديم له

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بمقطع فيديو من كواليس فيلم قديم له

شاهد: التعليق الأول لسعد الصغير بعد تبنيه لطفلين مشردين بالشارع

شاهد: التعليق الأول لسعد الصغير بعد تبنيه لطفلين مشردين بالشارع

ما حقيقة تجسيد دينا لشخصية &#34;السيدة زينب&#34;؟

ما حقيقة تجسيد دينا لشخصية "السيدة زينب"؟

شاهد كيف شوقت نجوى كرم جمهورها بسؤال معتصم النهار لها

شاهد كيف شوقت نجوى كرم جمهورها بسؤال معتصم النهار لها

شاهد: أصالة نصري تُحرج فنان سعودي

شاهد: أصالة نصري تُحرج فنان سعودي

ما حقيقة اقتحام الجمهور لحفل محمد رمضان؟

ما حقيقة اقتحام الجمهور لحفل محمد رمضان؟

عربي

شركات مصرية تقاضي إثيوبيا دوليًا

شركات مصرية تقاضي إثيوبيا دوليًا

الجزائر تعلن حصيلة ضحايا الحرائق

الجزائر تعلن حصيلة ضحايا الحرائق

بطريقهم للولايات المتحدة.. الكويت توافق على مرور 5 آلاف أفغاني عبر أراضيها

بطريقهم للولايات المتحدة.. الكويت توافق على مرور 5 آلاف أفغاني عبر أراضيها

الصومال يعلن الاتفاق على إجراءات الانتخابات التشريعية

الصومال يعلن الاتفاق على إجراءات الانتخابات التشريعية