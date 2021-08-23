شؤون فلسطينية

السلطات المصرية تواصل إغلاق معبر رفح لليوم الثاني

السلطات المصرية تواصل إغلاق معبر رفح لليوم الثاني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم الاثنين، باستمرار إغلاق معبر رفح من قبل السلطات المصرية ليوم غدٍ الثلاثاء.

وبذلك يتواصل إغلاق معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي، بعدما أبلغت السلطات المصرية، وزارة الداخلية بغزة، عن إغلاق المعبر في كلا الاتجاهين، اليوم الاثنين في كلا الاتجاهين.

وكانت قناة (العربية)، قد أعلنت، مساء الأحد، أن جمهورية مصر العربية، قررت إغلاق معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، حتى إشعار اخر، احتجاجاً على ما وصفته بـ"تصرفات حركة حماس".

من جانبه، قال غال بيرغر، مراسل الشؤون الفلسطينية لقناة (كان) الإسرائيلية: "إن جمهورية مصر العربية اتخذت قرارًا بإغلاق معبر رفح البري".

قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، قالت بدورها: "مصر غاضبة من حماس بعد أن فشلت في إحلال الهدوء على الحدود أمس، ولذلك اتخذت قرارًا رسميًا وأبلغت به حماس وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بإغلاق معبر رفح حتى إشعار آخر"، على حد تعبيرها.

وأصيب 41 مواطناً فلسطينياً، مساء أول أمس السبت، خلال المظاهرات التي انطلقت على أرض مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، بدعوة من الفصائل الفلسطينية، احياءً لذكرى احرام المسجد الأقصى.

في المقابل، أصيب جندي تابع لحرس الحدود الإسرائيلية، برصاصة في الرأس، من قبل شاب فلسطيني، شرق مدينة غزة، ووصفت حالته بالخطيرة جدا، حيث تم نقله الى مستشفى (سوروكا) وتم إدخاله الى العمليات.

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