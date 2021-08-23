طاقم جراحة الأوعية الدموية بـ"الأوروبي" يزيل كتلة دموية بعمق 8 سم قُرب البنكرياس لخمسيني

رام الله - دنيا الوطنتمكن الفريق الطبي برئاسة د. محمد كلوب استشاري جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة وقسم الجراحة العامة في مستشفى غزة الأوروبي برئاسة رئيس أقسام الجراحة العامة د. عماد الحوت، من اجراء عملية جراحية عاجلة بإزالة كتلة دموية بعمق 8 سم قُرب البنكرياس لخمسيني يصحبها انتفاخ في الشريان المتفرع من الشريان الكبدي الأساسي والمغذي للاثنى عشر، وصفت بالنوعية والأولى على مستوى فلسطين، وذلك وسط إجراءات السلامة والوقاية في ظل جائحة (كورونا).وأفاد كلوب أن المريض وصل لمستشفى غزة الأوروبي وهو يعاني من اصفرار في جسمه وعينيه، وعدم القدرة على الأكل بسبب الميعان الشديد، وهزال عام ونقص شديد في الوزن.وقال كلوب: إنه بعد الفحوصات واجراء الصورة المقطعية تبين وجود كتلة ضاغطة على القنوات الصفراوية ورأس البنكرياس، بعمق ٨سم، الى جانب إجراء فحص أخر مع تلوين الشرايين والأوردة، والذى أظهر وجود انتفاخ في الشريان المتفرع من الشريان الكبدي الأساسي والمغذي للاِثنى عشر، حيث أن انفجار هذا الانتفاخ كان قد يتسبب بالوفاة للمريض.وأوضح أن المريض خضع لعملية قسطرة من خلال وضع حجاب يغلق الشريان من ناحية واحدة ولم تستطع القسطرة إغلاقه من الناحية الثانية وازدادت هذه الكتلة حجما حتى وصلت إلى 13 سم، ونظرا لخطورة الحالة قد تم اتخاذ قرار جماعي بإجراء عملية عاجلة، تم فيها ازاله هذه الكتلة بعد استكشاف الاثنى عشر والشريان الكبدي وبعد التحكم في مناطق النزيف، تم فتح هذه الكتلة وتفريغها وازالتها وربط الشريان من الناحية الأخرى التي لم يتم إغلاقها بالقسطرة.وقال كلوب أنه وبحمد الله وتوفيقه خرج المريض لقسم العناية المركزة لمدة يومين، وبدأ بعدها بالتعافي والاصفرار يخف، وتم اجراء للمريض صورة رنين مغناطيسي مع تلوين القنوات الصفراوية حيث تبين انفتاحها بالكامل، وخرج المريض من المستشفى بصحة وعافية وبدأ يسترد صحته بشكل تدريجي.ووجه الدكتور كلوب وطاقمه الطبي التحية والتقدير لطواقم مستشفى غزة الأوروبي وإدارة المستشفى على جهودهم الداعمة.