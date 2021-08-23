شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات قضية "فتاة رام الله الشقراء"

الشرطة تكشف ملابسات قضية "فتاة رام الله الشقراء"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شرطة محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم الاثنين عن ملابسات قضية "فتاة رام الله الشقراء"، بعد أن قبضت عليها قوة من إدارة الحراسات في المدينة صباح اليوم .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن مواطنين ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن فتاة شقراء تتجول في مدينة رام الله اثارت الرعب بين المواطنين حسب وصفهم وتم احضارها لمديرية الشرطة وتسليمها لإدارة المباحث العامة والتي قامت بدورها بإجراءات البحث والتحري وسماع اقوالها وتعرفت على هويتها ومكان سكناها وهي مواطنة من سكان الداخل الفلسطيني ومتزوجة ولديها ولدان.

وأضاف ارزيقات بأنه وبالتعاون مع الطب النفسي بوزارة الصحة تم الكشف عليها وتبين انها تعاني من اضطرابات نفسية حادة وتتلقى العلاج لدى أطباء نفسيين وحصلت الشرطة على تقارير طبية حول وضعها وحالتها من الطبيبة التي تعالجها.

وبيّن ارزيقات، بأن ذويها حضروا لمديرية شرطة محافظة رام الله  وتم استلامها وفقا للأصول ولم يتقدم أي شخص بشكوى ضدها.

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