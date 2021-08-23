شؤون فلسطينية

مفوضية العمال تثمن قرار رفع أجور العاملين وتؤكد على استعادة دور العمل النقابي

مفوضية العمال تثمن قرار رفع أجور العاملين وتؤكد على استعادة دور العمل النقابي
رام الله - دنيا الوطن
أشادت مفوضية الاتحادات و النقابات العمالية المحافظات الجنوبية على لسان جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا، مفوض العمال، بقرار الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل اليوم والقاضي برفع مستوى الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكل إلى 1880 شيكل، و الذي سيدخل حيز التنفيذ  مطلع العام المقبل.

وأكد عبيد على أهمية استعادة دور العمل النقابي بعدما تأثر كثيراً بفعل واقع الانقسام و كذلك ضمان حريته بما يساهم في تعزيز النضال النقابي المطلبي وصمود الطبقة العاملة، معرباً عن عزم قيادة الحركة على اتخاذ سلسلة خطوات جادة مع الكل الوطني لاستعادة هذا الدور بما له و علية.

كما وثمن عبيد دور مفوضي العمال في الأقاليم وأمناء سر وأعضاء المكاتب الحركية المركزية و الفرعية وجهودهم الحثيثة في إعادة بناء الأطر المهنية العمالية على أرض الواقع والاستعداد التام لمختلف الاستحقاقات المقبلة على مختلف الصُعد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بالمفوضية الذي عقد اليوم الاثنين بمقر قيادة الحركة بحضور الأخوة نبيل الصفدي و عبد الحق شحادة أعضاء الهيئة القيادية العليا و أمين سر المكتب المركزي طارق الهندي و نائبه الدكتور أشرف مسلم والنائب وليد السمري و الأخوة الأحرار مفوضين العمال و الجرحى في الأقاليم و أعضاء مجلس المفوضية ذلك استناداً لتوجيهات الأخ القائد المناضل أحمد حلس أبو ماهر عضو اللجنة المركزية مفوض عام التعبئة و التنظيم المحافظات الجنوبية.






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