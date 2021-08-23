شؤون فلسطينية

غنيم ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية يبحثان تطورات العمل بالمشاريع الجاري العمل على تنفيذها

غنيم ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية يبحثان تطورات العمل بالمشاريع الجاري العمل على تنفيذها
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مارتن بيرنت و الوفد المرافق وبحث معه جملة من القضايا المرتبطة بتنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها والمخطط لها من قبل الوكالة الفرنسية في الضفة وغزة.

حيث بحث الطرفان الجوانب الفنية والتقنية لجملة من المشاريع الاستراتيجية التي يجري العمل على تصميمها و تنفيذها كمشروع نقاط ربط المياه في منطقة شمال غرب رام الله وجنين حيث سيعمل المشروع على تطوير النظام مائي و زيادة كميات المياه المزودة في المناطق المستهدفة على مستوى الجملة. و تم مناقشة تطوير تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه صرف صحي في الخليل و مشروع المياه والطاقة في طوباس، ومشروع صرف صحي في مسلية، وكذلك مشروع برنامج توافر المياه و التكيف الزراعي مع التغيرات المناخية في قطاع غزة، وتطوير برنامج تدريبي متكامل للعاملين قطاع المياه و غيرها من المشاريع الهامة التي تمولها وكالة التنمية الفرنسية .

وأكد غنيم خلال اللقاء على أهمية المشاريع الحيوية التي يتم تنفيذها بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية و المتابعة الحثيثة من طواقم سلطة المياه لضمان تصميم و تنفيذ المشاريع على أكمل وجه و اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة العقبات و التحديات بما يضمن تحسين خدمات المياه و الصرف الصحي على مستوى الوطن.

ومن جهته ثمن السيد بيرنت الدور الذي تقوم به سلطة المياه الفلسطينية في متابعة المشاريع الممولة من الوكالة الفرنسية ، مؤكدا دعم الوكالة الفرنسية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والهامة للشعب الفلسطيني، بما يشمل استعداد الوكالة الفرنسية لدعم سلطة المياه لإعداد برنامج شمولي لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزرعة.

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