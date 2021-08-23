شؤون فلسطينية

الأسير سالم زيدات يعلق إضرابه عن الطعام بعد توصله لاتفاق ينهي اعتقاله الإداري

الأسير سالم زيدات يعلق إضرابه عن الطعام بعد توصله لاتفاق ينهي اعتقاله الإداري
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأثنين، أن الأسير سالم زيدات (40) عاما من بلدة بني نعيم قضاء الخليل، قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد توصله لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي، بحيث يكون القرار الحالي قرارا جوهريا ويفرج عنه بتاريخ 15/11/2021.

ولفتت الهيئة، أن الأسير "زيدات" خاض اضرابا عن الطعام استمر لـ 43 يوماً ضد اعتقاله الإداري، ويقبع في سجن "عيادة الرملة" منذ ايام بوضع صحي متدهور حيث نقص وزنه ما يزيد عن 16 كيلو جرام، ويعاني من آلام حادة في كل أنحاء الجسد، ودوخة مستمرة، ومشاكل في عمل القلب.

وذكرت الهيئة، أن الأسير "زيدات" هو اسير سابق أمضي عامين في سجون الاحتلال، واعيد اعتقاله في فبراير2020 وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 4 شهور، وحين انتهت رفض الاحتلال إطلاق سراحه وحولته مخابرات الاحتلال الى الاعتقال الإداري، وجددت له 4 مرات متتالية، الأمر الذي دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ 43 يوماً، ورفض الاحتلال مرتين الالتماس الذي تقدم به محامي الهيئة ضد اعتقاله الإداري.

ولفتت الهيئة، أن عدد الأسرى اللذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري يبلغ حاليا 8 أسرى من بينهم أسيران مضربان عن الطعام منذ أكثر من 40 يوما.

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