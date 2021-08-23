ترحيب بمشروع ترميم منازل المخيمات المدعوم من الرئيس خلال تسليم 12 منزل بمخيم الدهيشة

رام الله - دنيا الوطنسلمت دائرة المساعدات الانسانية بديوان الرئاسة، واللجنة الشعبية لخدمات مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، وممثلو فصائل العمل الوطني والمؤسسات الشعبية والاهلية بالمخيم، اليوم الاثنين، اثني عشر منزلا بعد ترميمها ضمن منحة الرئيس محمود عباس للمخيم.وقالت مسؤولة دائرة الشؤون الانسانية بالرئاسة اللواء رائدة الفارس، إن تسليم هذه البيوت يأتي في إطار مشروع ومنحة مقدمة من الرئيس لأبنائه في مخيمات اللجوء، لترميم المنازل ومساعدة العائلات الأكثر احتياجا في إطار متابعة وحرص سيادته على أهلنا في المخيمات.وقال رئيس اللجنة الشعبية بمخيم الدهيشة، نائب محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، إن المشروع الخاص بترميم المنازل قائم منذ سنتين ويمر بثلاث مراحل، الأولى تم فيها ترميم 25 منزلا، والثانية 28 منزلا، معربا عن أمله بأن تشمل المرحلة الثالثة 30 منزلا، لتشمل أكبر عدد من السكان بالمخيم وتعزيز صمودهم وتغيير ظروف حياتهم الانسانية.وعبر رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الدهيشة عن شكره وشكر أهالي المخيم للرئيس على دعمه وإسناده للمخيم بشكل خاص، ولكافة المخيمات الفلسطينية بشكل عام، مؤكدا التفاف شعبنا ومخيماتنا حول القيادة الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير والرئيس محمود عباس.وأكد أبو عليا أن هذه المشاريع داعمة لصمود ونضال شعبنا، لأن من حق شعبنا العيش بكرامة حتى تحقيق أهدافه بالعودة إلى دياره، مشددا على ان حق العودة حق مقدس يؤكده الرئيس والقيادة الفلسطينية من خلال هذه المشاريع التي تعزز الصمود حتى تحقيقه ودحر الاحتلال.من جانبه، قال ممثل لجنة التنسيق الفصائلي حسن عبد الجواد، ان هناك عائلات كثيرة في المخيم الذي يزيد سكانه على 14 ألف نسمة، بمساحة ضيقة، وفي ظل كورونا واوضاع اقتصادية صعبة، تأتي هذه المنحة من الرئيس لإسناد اهلنا في المخيمات.واشار عبد الجواد إلى ان رسالة ترميم هذه المنازل من الرئيس واضحة، وهي اسناد شعبنا وتحسين ظروف معيشة المخيمات الفلسطينية حيث تعاني العائلات من ظروف صعبة، خاصة أن بعض المنازل بحاجة إلى تأهيل الغرف والمطابخ والحمامات في ظل ضيق المساحات وفي ظل الازمات الاقتصادية التي تعاني منها المخيمات.واعتبر عبد الجواد ان منحة الرئيس بترميم منازل المخيم بمثابة الدعامة لتعزيز صمود اهالي المخيم وسد حاجاتهم الضرورية، مثمنا هذا الدعم.من ناحيته، قال مدير عام الشؤون العامة في محافظة بيت لحم محمد الجعفري، ان هذه المنحة تأتي في إطار جهود القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس والحكومة، من أجل تقديم افضل سبل الحياة لابناء شعبنا خصوصا في المخيمات الفلسطينية.وأضاف، ان المخيم وفعالياته تثمن هذه المشاريع الرئاسية، وتقدم شكرها للرئيس محمود عباس على هذه المنحة التي اوصلت المساعدات الضرورية لمن يستحقونها.بدورهم، عبر اهالي المخيم عن عميق شكرهم وتقديرهم للرئيس على دعمه واسناده لجهود ترميم منازلهم لتكون صالحة للسكن.وشكر المواطن محمد عرفة الرئيس الذي استجاب لمناشدة عائلته التي تعيش اوضاعا صعبة، مؤكدا أن تجاوب سيادته والمؤسسات، في الاطلاع على المنزل وترميمه بشكل كامل يعكس حرصهم على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز صمودهم.أما المواطنة فاطمة إبراهيم فقد عبرت عن شكرها للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، التي ساعدت في تحسين ظروف عيشها.