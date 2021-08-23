فيديو.. "الصحة" بغزة توضح المكافآت المالية المرتبطة بحملة تطعيم كبار السن

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أشار إلى أنه حرصًا من الوزارة على سلامة الفئات العمرية الأكثر عرضة بالإصابة بفيروس كورونا، تعلن وزارة الصحة عن حملة سحب يومية على 10 مكافأت مالية قيمة المكافأة 200 دولار لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما، ويتوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، وذلك بدءًا من 25 من شهر آب/ أغسطس الحالي وتستمر الحملة لمدة شهر وسيتم في نهاية الحملة السحب على 3 جوائز بقيمة 10 آلاف شيكل من مجمل المطعمين.











